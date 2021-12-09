Kar keyfini poşetle kayan çocuklar çıkarttı

Erzurum’da çocuklar, kar yağışının ardından poşetlerini alarak kayak yapmanın keyfini çıkarttı.

Erzurum’da aralıklı olarak etkisini sürdüren kar yağışının keyfini çocuklar çıkarttı. Palandöken ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesinde yaşayan çocuklar, poşetlerini alarak mahallenin en dik alanına koştu. Onlarca çocuk sırtlarında okul çantalarıyla poşetlerle kayarak doyasıya eğlendi.

Soğuktan korunmak için eldiven, atkı ve berelerini takmayı ihmal etmeyen çocuklar, kaymak için poşetin yanı sıra plastik kutular ve kapakları da kızak yerine kullandı.