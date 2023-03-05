’Kar Kaplanları’nın 5 metreyi bulan karla zorlu mücadelesi

Muş’ta daha önce etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup köy yolunda yer yer 5 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları devam ediyor.

Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, bölgede tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığının 4-5 metreyi bulduğu 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunda kar temizleme çalışması başlattı. İş makinesi operatörü Haşım İnce, bölgede çığ riski olmasına rağmen yol açma çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti. 3 günden beri 10 köy ve 21 mezarının ulaşımını sağlayan Üçevler grup köy yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden İnce, “Üçevler grup köy yolunda fırtına ve tipi nedeniyle yer yer kar kalınlığı 4-5 metreyi bulmaktadır. 7/24 esasına göre çalışmaktayız, ancak çığ tehlikesine rağmen karla mücadele çalışmamızı yürütüyoruz. Bölgede çığ riski olmasına rağmen vatandaş mağdur olmasın diye bu yolu açıyoruz” dedi.

Kar kalınlığının bölgede 5 metreye ulaştığı ve çığ tehlikesi korkusuyla yol açma çalışmalarını adım adım sürdürebildiklerini anlatan iş makinesi operatörü Haşım İnce, “Köylere ancak 3 gün sonra ulaşımı sağlayabileceğiz. Çünkü kar çok sertleşmiş. Makineler zorlanıyor. Buna rağmen devletimizin tüm imkanlarını kullanarak yolda ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Köylerin alternatif yolu açık ama vatandaşımız için bu yol hem kısa ve rahattır” ifadelerini kullandı.

(MSA-Y)