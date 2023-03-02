Kar kaplanları yeşil sahalara indi

MUŞ (İHA) – Muş’ta amatör lig maçlarının oynandığı sentetik çim yüzeyli futbol sahaları kardan temizlenerek kullanıma hazır hale getirildi.

Muş’ta karla kaplanan sentetik futbol sahası, kar kaplanlarının yoğun çalışması sonucunda kar savurma aracı ile temizlendi. Beyaz örtüyle kaplanan sentetik çim yüzeyli futbol sahaları kardan temizlenerek önümüzdeki hafta oynanacak amatör lig maçları için kullanıma hazır hale getirildi.

Karayolları 113. Şube Şefliği ekiplerine bağlı iş makinesi operatörü İdris Karakan, yol çalışmalarını tamamladıktan sonra yeşil sahalara dönerek buradaki kar temizliğini yaptıklarını belirterek, “Muş’ta amatör futbol takımları maçlarının oynandığı sentetik çim yüzeyli futbol sahasında kar temizleme çalışması yapıyoruz. Bu sene ikinci sahamızı kardan temizledik. Kar çok yağdığı için insan gücü ile temizlenecek gibi değildi. Bizlerden yardım istendi, bizde hemen çalışmaya koyulduk ve sahamızı temizledik. Çok dikkat ederek sahaya zarar vermeden kardan temizledik. Yol açma çalışmalarını tamamladık. Yeşil sahalara döndük” dedi.