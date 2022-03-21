Kar kaplanları sarp dağlarda metrelerce karla mücadele ediyor

Muş’ta günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında çalışma yürüten kar kaplanları, sarp dağlarda çığ riskine rağmen vatandaşların ulaşımını sağlamak için gece gündüz çalışıyor.

Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yüksek rakımlı sarp dağlarda karla mücadelesini sürdüren kar kaplanları, kar kalınlığının yaklaşık 2-3 metreyi bulduğu bölgelerde adım adım ilerliyor. Çığ riskine rağmen vatandaşların ulaşımlarını sağlamak için fedakarca çalışan ekipler, karla kaplı yolları aşarak köylere ulaşım sağlıyor.

“Karla mücadele zor ve meşakkatli bir iş”

Yapılan çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan il özel idaresi operatörü Medeni Tanış, yaklaşık 10 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığını ve yolları açmakta zorluk çektiklerini söyledi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığını anlatan Tanış, “Gece gündüz demeden yollarımızı ulaşıma açıyoruz. Elimizden geldiğince köylere erken ulaşmaya çalışıyoruz. Tabi ki hastalara öncelik tanıyoruz. Karla mücadele zor ve meşakkatli bir iş. 10-15 yıldır karla mücadelede çalışıyorum böyle kar görmedim. Muş’ta ilk defa mart ayında bu kadar fazla kar yağıyor diyebilirim. Valimize, amirlerimize teşekkür ediyoruz desteklerini esirgemiyorlar” dedi.