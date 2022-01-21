Kar kaplanları gece gündüz çalışıyor

Şırnak’ta, karayolları ekipleri, gece gündüz çalışarak yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele devam ediyor.

Şırnak’ta, aşırı kar yağışı ve tipi sonrası kapanan 9’uncu Bölge Müdürlüğü 95’nci şube şefliği sahasındaki Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yollar ekiplerin gece gündüz çalışmaları sonucu trafiğe açıldı. Yemişli köyü mevkiindeki Beton pınar geçidinde karla mücadele çalışması yürüten ekipler, yolları trafiğe açtı. Şırnak il genelinde kara yollarına bağlı bütün yollar açıldığı bildirildi. Loder operatörü Doğan Üce, il genelinde kardan kapanan yolların kalmadığını söyledi. Ekip arkadaşlarıyla beraber şeflerin talimatlarıyla bölgede bütün yolları açtıklarını belirten Üce, bütün yolları açık tutmak için gece gündüz çalıştıklarını, çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.