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Kar kalınlığını görenler gözlerine inanamıyor: Mayıs ayında 8 metrelik karla zorlu mücadele

Bingöl’de 2 bin 500 rakımlı köy yollarında karla mücadele çalışmalarını mayıs ayında da sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, tipi ve rüzgardan dolayı yer yer biriken 8 ila 10 metrelik karla mücadele ediyor.

Çevre 12.05.2022, 09:46
Kar kalınlığını görenler gözlerine inanamıyor: Mayıs ayında 8 metrelik karla zorlu mücadele

Bingöl’de 2 bin 500 rakımlı köy yollarında karla mücadele çalışmalarını mayıs ayında da sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, tipi ve rüzgardan dolayı yer yer biriken 8 ila 10 metrelik karla mücadele ediyor.

Ülke genelinde bahar ve yaz havası yaşanırken, Bingöl’ün yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Sert ve çetin geçen kış aylarının geride bıraktığı kar, yüksek rakımlı bölgelerde yer yer 8 ila 10 metre kalınlığıyla bazı köylere ulaşımı aksatıyor.

Genç ilçesine bağlı 2 bin 500 rakımlı Geyikdere köy yolunda çalışmalarını sürdüren Valilik İl Özel İdaresi ekipleri, karla olan zorlu mücadelesini sürdürüyor.

"36 bin kilometrelik karla mücadele çalışması yaptık"

Kış aylarında her köy yolunu ortalama 12’şer defa açtıklarını belirten İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Bünyamin Agitoğlu, "Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyü mevkiindeyiz. Köyümüzün yolu ulaşıma açılmak üzere. Bu sene çok ciddi bir karla mücadele çalışması yaptık. Yaklaşık 3 bin 367 kilometrelik yol ağımızda biz 36 bin kilometrelik karla mücadele çalışması yaptık, yani ortalama köy yollarımız 12’şer defa açıldı. Tek bir hanenin olduğu, her yaşam bölgesine ulaşımı sağlamaya çalıştık. Ciddi manada kar yağışı alan bir bölgedeyiz ve bu bölgelere ulaşımı kış aylarında sağlamak çok zor olduğu için ilkbaharı beklemek zorunda kalıyoruz. Ekiplerimiz halen karla mücadele çalışmalarını sürdürüyorlar. Kış boyunca yoğun bir şekilde çalışma gerçekleştirmiştik zaten. Kalan çalışmalarımızı yaptıktan sonra artık programımız dahilinde yollardaki iyileştirme çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.

"Tipinin doldurduğu bölgelerde kar kalınlığının 10 metreyi geçtiğini de görüyoruz"

Tipinin doldurduğu bölgelerde kar kalınlığının 10 metreye yaklaştığını aktaran Agitoğlu, "Bu bölgede 7-8 metreye varan kar kalınlıkları mevcut. Burada tabi çok yüksek kar olduğu için, buradaki çalışmalarımız çok uzun dönem sürebiliyor. Çalışma arkadaşlarımız da mesai kavramı gözetmeksizin mücadelelerini sürdürüyorlar burada. Özellikle tipinin doldurduğu bölgelerde 10 metreyi geçtiğini de görüyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüp, bitirmeye çalışacağız" diye konuştu.

11 yıldır dozer kullanan operatör Kazım Dölden ise "Bu sene kış ayları çetin geçtiği için karla mücadelemiz halen devam ediyor. Burada birkaç mezra yolunu kapalı, onları da açmaya çalışıyoruz. Yer var 7 yer var 10 metre yüksekliğinde kar var, rüzgar doldurduğundan dolayı kar yüksekliği fazla. Bizler de açmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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