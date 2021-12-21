Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde kar kalınlığı 50 santime ulaştı.

Bartın’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde kar kalınlığı 50 santime ulaştı. Köyde yaşayan vatandaşlar traktörlerle yollarını açmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar küreklerle evlerinin yolunu açarken, yoğun kar yağışında zarar gören enerji nakil hatları nedeniyle köye elektrik verilemiyor.

Vatandaşlar, yollarının açılmasını beklediklerini ifade ederken kar kalınlığının 40 ila 50 santime ulaştığını, elektrik olmadığı için de mağduriyet yaşadıklarını belirttiler. Yoğun kar yağışının devam ettiği Bartın’da kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kent genelinde 46 köy yolu ulaşıma kapanırken 66 köye ise enerji verilemediği öğrenildi. Bartın genelinde kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.