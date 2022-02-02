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Kar kalınlığı 2 metreyi buldu, onlar hiç durmadı

Yurtta etkili olan kar yağışı ile birlikte Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaştı. İlçe merkezi ve yüksek bölgelerdeki bağlantı yollarını açık tutabilmek için gece gündüz devam eden çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Bilal Soykan, “10 gün boyunca bütün personelimiz ile birlikte gece gündüz demeden çalıştık. Allah’a şükür hiçbir problem de yaşamadık” dedi.

Çevre 02.02.2022, 12:39
Kar kalınlığı 2 metreyi buldu, onlar hiç durmadı

Yurtta etkili olan kar yağışı ile birlikte Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaştı. İlçe merkezi ve yüksek bölgelerdeki bağlantı yollarını açık tutabilmek için gece gündüz devam eden çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Bilal Soykan, “10 gün boyunca bütün personelimiz ile birlikte gece gündüz demeden çalıştık. Allah’a şükür hiçbir problem de yaşamadık” dedi.

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı bazı bölgelerde olumsuzlukları beraberinde getirdi. Yağışın etkisini gösterdiği Sakarya’nın Akyazı ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 2 metreye kadar ulaştı. Yağış başladığı günden itibaren Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile birlikte koordineli şekilde çalışmalarına hız kazandıran Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçede yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgilendirdi. İlçe merkezinde 50, yüksek kesimlerde ise 2 metreye kadar ulaşan kar kalınlığında vatandaşları mağdur etmemek adına 30 araç, 130 personel ile birlikte gece gündüz çalıştıklarını aktaran Soykan, şuana kadar bir problemle karşılaşılmadığını ifade etti.

“10 gün boyunca gece gündüz demeden çalıştık “

Yoğun kar yağışı sonrasında gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahseden Başkan Bilal Soykan, “Her bölgede olduğu gibi bu sene de ilçemizde yoğun kar yağışı oldu. Merkezde 50-60 santim ve yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaşan ölçüde kar yağışı gerçekleşti. Biz de 30 araç, 130 personelimizle birlikte 80 ton tuz kullanarak öncelikle şehir merkezimizdeki ana yollarımızı, daha sonra bağlantı yollarımızı Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte her zaman açık tuttuk. Kapalı olan yerleri açtık tekrar kapandı ve yine açtık, bu şekilde devam etti. 10 gün boyunca bütün personelimiz ile birlikte gece gündüz demeden çalıştık. Allah’a şükür hiçbir problem de yaşamadık. Hatta artık yakın yerlerdeki mesire alanlarının da yollarını açarak vatandaşlarımızın buraları kullanmasını da sağlamış olduk” dedi.

“Kar yağışını beyaz esaret olarak görmüyoruz”

Vatandaşı mağdur etmemek için Meteoroloji’den gelen uyarılara göre hazırlıklarını yaptıklarını belirten Başkan Soykan, “Kış mevsimi devam ediyor, Meteoroloji günler öncesinden uyarılarını yapıyor. Dolayısı ile bizde hazırlıklıyız. Kar yağışını biz beyaz esaret olarak görmüyoruz. Kar şeffaflık, beyazlık, temizlik ve berekettir aynı zamanda. Kar yağmasından rahatsız olmuyoruz hatta mutluluk duyuyoruz. İnsanlarımızı mağdur etmemek için elimizden gelen bütün çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Soykan, “Bu çalışmalar boyunca emeği geçen Sakarya Valimiz ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden 10 gün boyunca vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına hep beraber güzel bir çalışma sergilemiş olduk. Bütün bu kar küreme çalışmalarımızda özellikle yüksek mahallelerdeki muhtarlarımızın kendi kar küreme ekipmanları var, olmayanlar için de biz alıyoruz. Hatta onlara mazot desteği de veriyoruz. Dolayısı ile bu çalışmalarımızda muhtarlarımızın da çok emeği var. Onlara da özellikle teşekkür ediyorum. El birliği içerisinde, vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına gece gündüz çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, ilçede bulunan ve karla kaplanan birçok mesire alanlarının da yolları açıldı. Yolların açılması ile birlikte mesire alanlarına akın eden vatandaşlar, karın tadını çıkarttı.

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