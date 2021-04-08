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Kar istanbul'un kapısına dayandı!

Balkanlar'dan giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ve kırsal yerleşim yerlerinde etkili oldu. Dün 19 dereceyi bulan güneşli havanın ardından bu sabah evinden çıkan vatandaşlar kar yağdığını görünce hem şaşkınlık hem de sevinç yaşadı. İlçede hava sıcaklığı 3 derece civarında seyrediyor.

Çevre 08.04.2021, 15:10
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Kar istanbul'un kapısına dayandı!

Balkanlar'dan giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ve kırsal yerleşim yerlerinde etkili oldu. Dün 19 dereceyi bulan güneşli havanın ardından bu sabah evinden çıkan vatandaşlar kar yağdığını görünce hem şaşkınlık hem de sevinç yaşadı. İlçede hava sıcaklığı 3 derece civarında seyrediyor.

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