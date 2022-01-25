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Kar Erzurum’da hayatı felç etti, bin 186 mahallenin 700’üne ulaşım sağlanamıyor
Erzurum’da etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Toplam 21 ilçesi ve bin 186 mahallesi bulunan Erzurum’un 700 mahallesine kar yağışı sonrası ulaşım sağlanamıyor.
Çevre 25.01.2022, 09:16
Erzurum’da etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Toplam 21 ilçesi ve bin 186 mahallesi bulunan Erzurum’un 700 mahallesine kar yağışı sonrası ulaşım sağlanamıyor.
Yurt genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ederken, ekipler ise karla mücadelede yoğun çaba sarf ediyor. Erzurum’da dün geceden berri aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası hayat neredeyse durma noktasına geldi. Toplamda 21 ilçesi ve bin 186 mahallesi bulunan Erzurum’da devam eden kar yağışı sonrası 700 mahallenin yolu kapandı.
Karayolları ekipleri ve belediyeye bağlı iş makineleri gece gündüz demeden kapanan yolları açmak için büyük mücadele veriyor. Yüksek rakımlı mahallelerde ise kar kalınlığı iş makinelerinin boyuna ulaşmış durumda.