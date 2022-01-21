Kar Elazığ’ı beyaza bürüdü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Elazığ’da yoğun kar yağışının ardından Fırat Üniversitesi kampüsünde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ’da da etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar nedeniyle ülke genelinde çoğu ilde okullar tatil olurken, Fırat Üniversitesi kampüsünde, beyaz gelinliğin ardından kartpostallık görüntüler oluştu.