Kar eğlencesi kısıtlamayı unutturdu, Sivaslılar doyasıya eğlendi

Sivas kent merkezinde 15 santimetreyi bulan kar, vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasını unutturdu. Aileler kardan adam yaparak, çocuklarsa naylonlarla kayarak karın keyfini çıkardı.

Sivas’ta geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkisini hissettirmişti. Yoğun kar yağışının etkisiyle kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Kar, vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasını unutturdu. Aileler çocuklarıyla birlikte kardan adam yaparak ve kartopu oynayarak doyasıya eğlendiler. Karın tadını kayarak çıkarmak isteyen bazı çocuklar, Tuzlugöl Mahallesi’nde bulunan Yumurtatepe’ye akın etti. Çocuklar, karın keyfini naylonlarla kayarak çıkarttılar. Camikebir Mahallesi’nde bir ailenin Ayşe isimli kızlarına yaptıkları mini iglo ev görünümüyle dikkat çekti.