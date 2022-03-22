Kar barajları doldurdu, 2 yıllık su birikti

Samsun’da bu yıl özellikle ocak ve mart aylarında yağan kar barajlardaki doluluk oranını yüzde yüze çıkardı.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık, son yılların en önemli gündem maddelerinden biri olurken, Samsun’da bu yılın başından itibaren etkili olan kar yağışı endişeleri kaldırdı. Bu yıl peş peşe gelen kar yağışları, Samsun’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranına olumlu yansıdı. 4 merkez ilçenin içme suyu ihtiyacının yüzde 99’unu karşılayan Çakmak Barajı 73 milyon 139 bin metreküp ile yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı. 2021 yılı Ocak ayında kotu oldukça düşen baraja Suat Uğurlu Barajı’ndan su takviyesi yapılarak kotu yükseltilmişti. Bu yıl ise devam eden kar yağışları ile Çakmak Barajı’nın kotu 120.14 metreye ulaştı.

"2 yıllık suyumuz birikti"

Doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığı Çakmak Barajı’nın faydalı hacminden aylık ortalama 3 milyon 656 bin 950 metreküp su kullanıldığını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimizde su temini yönünden herhangi bir sıkıntımız yok. Barajdaki mevcut su düşünüldüğünde hiç yağış olmazsa bile aşağı yukarı 2 yıllık suyumuz birikti. Barajın doluluk oranı ve olan su miktarına baktığımızda herhangi bir risk görülmüyor. Nisan yağmurları ve karların erimesiyle birlikte şehrimiz geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yazı da susuzluk sorunu yaşamadan geçirecek" dedi.

Suat Uğurlu Hattı b planı olarak hep hazır

Suat Uğurlu Barajı’nı b planı olarak her zaman hazır halde beklettiklerini ve kurak zamanlarda devreye aldıklarını aktaran Başkan Demir, "Zor zamanlarımızda Suat Uğurlu Barajı’nı devreye alıyoruz. Kısacası aldığımız önlemler ile Samsun’da su temini yönünden herhangi bir sıkıntımız bulunmamakta. Ancak biz yine de vatandaşlarımızın su tasarrufu konusunda azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.