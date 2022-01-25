Kar Altındağ’a çok yakıştı

Dört mevsim ayrı güzellikler sunan Altındağ, kar yağışının ardından kartpostal gibi oldu.

Ankara’da etkili olan kar yağışının ardından Altındağ’ın da beyazlara büründüğünü söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağımız gerçekten de dört mevsim ayrı güzel. Kar yağınca tarihi ve turistik noktalar kartpostal gibi oldu adeta. Özellikle Başkent Millet Bahçesi çok keyifli anlara sahne oldu. Altındağ’ın her köşesi fotoğraf çekmek isteyen vatandaşlarımıza tablo gibi manzara sundu” dedi.

Millet Bahçesi kayak pisti oldu

Açıldığı ilk günden beri Ankaralılara dolu dolu keyif yaşatan Başkent Millet Bahçesi, ziyaretçilere kayak keyfi de yaşattı. Millet Bahçesi, her biri birbirinden başarılı kayak sporcularına ev sahipliği yaptı. Sporcular hem antrenman yaptı, hem de ziyaretçilere seyir keyfi yüksek bir performans sergiledi.

Tablo gibi manzaralar

Yazın yemyeşile, kışın beyazlara, bahar aylarında ise yeşilin, sarının ve kızılın binbir tonuna bürünen Altındağ’ın, karın keyfini çıkarmak ve güzel manzaralar eşliğinde yürüyüş yapmak isteyenlere benzersiz bir keyif sunduğunu hatırlatan Başkan Balcı, “Kar keyfi yaşamak isteyen herkesi, eğlenmek isteyen çocuklarımızı dört mevsim ayrı güzellikte olan Altındağımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.