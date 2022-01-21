Kar altında kaybolan araçlarını 4 gün sonra çıkartabildiler

Karabük’te vatandaşlar 4 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kar altında kalan araçlarını çıkartabildiler.

Karabük’te 4 gün önce etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 60 yıl sonra kar yağışı rekorunun yaşandığı Safranbolu ilçesinde kar kalınlığı merkezde 70, yüksek kesimlerde 150 santimetreye kadar ulaştı. Araç sahipler kar yağışı sonrası kar altında kaybolan araçlarını 4 gün sonra çıkartabildi. Safranbolu Belediyesi ekipleri ara caddelerdeki karla kaplı yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinin beyaz gelinliği giymesiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan, Osmanlı döneminden han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprülerin beyaz örtüyle kaplandığı kent ziyaretçileri mest ediyor.

Esentepe Mahallesi sakinlerinden Barış Korkmaz, “Yaklaşık 4 gün önce başlayan kar yağışı sebebiyle araçlarının üzerini anca temizleme fırsatı buluyoruz. Daha da yağacak herhalde, valilikten bir açıklamada geldi. İnşallah daha kötü olmaz” dedi.

Korkmaz, araçlarını yeniden başlayacak kar yağışından etkilenmeyecek bölgelere çekmek istediklerini ifade etti.

Başka bir vatandaş ise kar yağışından dolayı araçlarını çıkartamadıklarını, uyarıların ardından yeniden etkili olması beklenen kar yağışına karşı aracını bulunduğu yerden çıkartmak istediğini belirtti.