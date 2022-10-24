Kaplumbağalar göç yoluna girdi, araç sürücüleri dikkat

Siirt’te soğuk havaların etkisini arttırmasıyla beraber göç yoluna giren kaplumbağalar, kara yolunda ortaya çıkabiliyor. Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüleri ve vatandaşları, yolda gördükleri kaplumbağalara zarar vermemeleri konusunda uyardı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yolun ortasındaki kaplumbağayı ezilmekten kurtardı. Baykan ilçesi Narlıyurt köyüne bağlı Sıralı mezrasında denetimden dönen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yolun ortasında bir kaplumbağa gördü. Aracı durdurup inen ekipler, kaplumbağayı alarak yol kenarına bıraktı.

Siirt Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü mühendislerinden Gökhan Şeker, özellikle kırsal bölgelerde kaplumbağaların ortaya çıktığını ve bu konuda sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şeker, “Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri olarak yolda bulunan kaplumbağayı araçlardan zarar görmemesi için elimize alıp tekrardan doğal yaşam alanına bıraktık. Vatandaşlardan ricamız yol kenarlarında buldukları kaplumbağaya zarar vermeden tekrardan doğal yaşam alanlarına bırakmaları ricamızdır” dedi.