Kaplıca suyuna serinlemek için giriyorlar

Erzurum’da sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Akdağ Mahallesi’ndeki kaplıca suyunda yüzüyor. Kaplıcanın kartpostallık görüntüleri ise izleyenleri hayran bırakıyor.

Yakutiye ilçesine bağlı olan Akdağ Mahallesi’nde bulunan bir kaplıcaya, sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için giriyor. Şehre 16 kilometre uzaklıkta bulunan kaplıca suyunun romatizmaya ve diğer çeşitli hastalıklara iyi geldiği de biliniyor. Daha önceden bina içerisinde olan ama zaman geçtikçe binası yıkılarak günümüzdeki dikkat çekici halini alan kaplıca, kartpostallık görüntüler de ortaya çıkarıyor.

Mahalle muhtarı Sadık Yıldız, kaplıcaya çok yoğun ilgi olduğunu ve serinlemek isteyen vatandaşların burayı tercih ettiğini belirtirken, suyun çeşitli hastalıklara iyi geldiğini de ifade etti.