Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi çalışmaları sürüyor

Edirne’yi İstanbul’a bağlayacak Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi’nin Çerkezköy-Kapıkule hattındaki yapım çalışmaları devam ediyor.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kırklareli’ne bağlı Ağayeri köyünden başlayıp, Kuzucu-Abalar-Tayakadın güzergahından geçerek Yenikadın köyüne kadar devam eden hızlı tren hattında incelemelerde bulundu. Şehir merkezindeki deplase hattı ile viyadük bağlantılarında incelemelerde bulunan Kırbıyık, yapılan çalışmalarla ilgili firma yetkilerinden bilgi aldı.

“2024 yılında Çerkezköy’den Kapıkule’ye kadar olan hattaki tüm çalışmalar bitmiş olacak”

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı projesini yerinde inceleme fırsatı bulduğunu ifade eden Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, “Firma yetkilileri ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde gördük. Malumlarınız olduğu üzere Çerkezköy-Kapıkule hattı üzerindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 77’nci kilometreden başlayıp, 228’inci kilometrede bitecek olan bir çalışma. Bunun 54 kilometrelik kısmı Edirne ili sınırları içerisinde bulunuyor. Yaklaşık 174’üncü kilometreden başlayıp, 228’inci kilometreye kadar devam eden kısım Edirne ili sınırlarında bulunuyor" dedi.

"Halkalı’dan Kapıkule’ye kadar olan yolculuk 1 saat 20 dakikaya kadar düşmüş olacak"

Çalışmalar tüm hızıyla devam ettiğini belirten Vali Kırbıyık, "Önemli ölçüde tamamlanan yerler var. Burada bulunduğumuz alan gibi ray döşemesi devam eden alanlar var. Üst yapının devam ettiği kısımlar var. Edirne kısmını da içinde bulunduran Çerkezköy-Kapıkule hattı ile ilgili yapım çalışmaları 2024 yılında tamamlanacak. 2024 yılı içerisinde Çerkezköy’den Kapıkule’ye kadar olan hattaki tüm çalışmalar bitmiş olacak. Projenin geri kalanı içerisinde 2 etap daha var. Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy hatlarındaki çalışmalar ile ilgili olarak da ihaleler tamamlandı. Sözleşme süreci devam ediyor. Bu hatlar da bittiği vakit ise, Halkalı’dan Kapıkule’ye kadar olan yolculuk 1 saat 20 dakikaya kadar düşmüş olacak. Edirne ili için ise bunun biraz daha kısa, yaklaşık 1 saat, 1 saat 10 dakikada Edirne’de olmuş olacak. Bu, şehrimiz için son derece önemli. Şehrimizin hem ekonomisini çok yakından ilgilendiriyor hem de İstanbul’a olan entegrasyonunu çok yakından ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

Vali Kırbıyık, Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere olmak üzere Devlet Demiryolları yetkililerine teşekkürlerini ileterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüklenici firmaya ve yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Proje boyunca sabırla, fedakarca projeye destek olan projenin geçtiği köydeki tüm köylülerimize, muhtarlarımıza, ilçelerimize ve Edirne merkezde yaşayan Edirneli vatandaşlarımıza da sabırlarından ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İlimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”