Kapıkaya Kanyonu görsel şölen sunuyor

Türkiye’nin görülmesi gereken kanyonları arasında yer alan Adana’nın Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu, her mevsim farklı bir görsel şölen sunuyor.

Kent merkezine 60 kilometre, Karaisalı ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kapıkaya Kanyonu, temiz havası, eşsiz doğası ve içerisinde bulunan Bahçecik Şelalesi ile doğaseverlerin vazgeçilmez adresi haline geldi. Türkiye’nin de görülmesi gereken kanyonları arasında yer alan Kapıkaya Kanyonu’nu ziyaret edenler, temiz havanın ve kanyonun ortasından akan Çakıt Çayı’nın keyfini çıkarıyor. 7 bin 250 metre uzunluğunda yürüyüş parkuru bulunan kanyonun içerisinde ayrıca doğa yürüyüşü, yamaç tırmanışı ve fotoğrafçılık gibi doğa sporları da yapılıyor. Görsel şölen sunan kanyon, İHA muhabiri tarafından drone ile havadan görüntülendi.