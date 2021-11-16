Kapıdağ’ın güzellikleri fotoğraflarla sergilendi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kapıdağ’ın güzellikleri fotoğraflandı.

Kapıdağ ve Bandırma’nın tanıtımı ve turizme katkı sağlaması maksadıyla bu tür faaliyetlere devam edeceklerini belirten Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, "Bandırma Kent Konseyi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi, Bandırma Fotograf Sanatı Derneği ve Balıkesir Fotograf Sanatı Derneği ile birlikte düzenlediğimiz Foto Safari Kapıdağ Etkinliği ile Kapıdağın eşsiz güzelliklerini fotoğraflayan fotoğraf sanatçılarımızın eserlerinden başarılı bulunanları jürimiz seçti. Yanı başımızdaki bu değeri el birliği ile bilmemiz gerekmekte. Kapıdağ’ın gerek tanıtımı, gerekse turizme katkı sunması açısından ulusal çapta faaliyetlere devam etmek istiyoruz. Seçici kurul tarafından başarılı bulunan fotoğrafçıları tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.