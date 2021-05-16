banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İstanbul'da metro seferlerine ''normalleşme'' düzenlemesi
İstanbul'da metro seferlerine ''normalleşme'' düzenlemesi
Ganj nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce cesedi ortaya çıkardı
Ganj nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce cesedi ortaya çıkardı
Yargıtay açıkladı: Eşinin maaşına el koyan koca şimdi yandı
Yargıtay açıkladı: Eşinin maaşına el koyan koca şimdi yandı
Yeni genelge ile alkol yasağı kalktı mı ?
Yeni genelge ile alkol yasağı kalktı mı ?

Kapanmanın son gününde sokaklar yağmurla yıkandı

Tekirdağ’da tam kapanmanın son gününde şiddetli yağış etkili oldu. Etkili olan çamur yağışından kirlenen araçlar ile tozlanan sokaklar sağanak yağışla yıkandı.

Çevre 16.05.2021, 19:31
Kapanmanın son gününde sokaklar yağmurla yıkandı

Tekirdağ’da tam kapanmanın son gününde şiddetli yağış etkili oldu. Etkili olan çamur yağışından kirlenen araçlar ile tozlanan sokaklar sağanak yağışla yıkandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ’da sağanak yağış etkili oldu. Yağışın zaman zaman şiddetini artırması ile sokak ve cadde aralarında su birikintileri oluştu. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan tam kapanmanın ilk günlerinde kent genelinde çamur yağışı etkili olmuştu. Kapanmanın son gününde etkili yağmur yağışı ise çamurda kirlenen sokakları ve araçları yıkamış oldu.
Yorumlar (0)
19°
hafif yağmur