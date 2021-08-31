Kapalıçınar’a tescil plâkası

TEMA Vakfı Yalova Temsilciliği orman yangınlarına dikkati çekmek ve doğa farkındalığını artırmak amacıyla merkez Kadıköy beldesine bağlı Kurtköy’de bulunan ve Kapılıçınar diye anılan anıt ağacın tescil plakasını taktı. Daha sonra ise bölgede çevre temizliği gerçekleştirildi.

Yalova Belediyesinin tahsis ettiği araçla Cevizlibahçe’de buluşan Tema Gönüllüleri Yalova Valisi Muammer Erol’un da katılımıyla Kapılıçınara kadar yürüdüler. Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve ailesi, Kurtköy Muhtarı Yüksel Tutuk’un da gelmesiyle yaklaşık 220 yaşında olan ve halk arasında Kapılıçınar diye anılan anıt ağacın plakasını Vali Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve İl Temsilcisi Arzu Demir birlikte taktılar.

Anıt ağaca plaka takılmasının ardından Vali Muammer Erol’la toplu fotoğraf çektiren katılımcılar, Vali Muammer Erol’un ayrılmasının ardından bölgede piknik yapmanın yasak olmasına rağmen piknik yapan ve piknikçilerin etrafa yaydığı çöpleri toplayarak orman alanını temizledi.

Çevre temizliğine Tutuk da katıldı.

Çevre temizliğinin ardından Cevizlibahçeye geçen Tema gönüllülerine Cevizlibahçe işletmecisi Emine ve Bülent Yüksekol tarafından değişik ikramlarda bulunuldu. TEMA Vakfı Yalova Temsilcisi Arzu Demir etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Orman Yangınlarına dikkat çekmek ve Doğa Farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediğimiz Doğa ve Çevre Farkındalık etkinliğimize Sayın Valimiz Muammer Erol ve Yalova Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Tutuk’un katılması bizleri son derece mutlu etti ve gururlandırdı. Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız kendileriyle yaptığımız sohbetlerde doğa ile ilgili yapacağımız çalışmalarda her zaman yanımızda bulunacaklarını ifade ettiler. Kendilerine bu desteklerinden ve çevre temizliği etkinliğimizde bizimle birlikte olmalarından dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Ayrıca yine yanımızda olan Kurtköy Muhtarımız sayın Yüksel Tutuk’a, etkinliğimizin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan ve bizleri nazik evsahiplikleriyle ağırlayan Cevizlibahçe işletmecileri Emine-Bülent Yüksekol çiftine ve değerli gönüllülerimize de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Doğa ve Çevre adına bu tür etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz. TEMA Yalova İl Temsilciliği olarak amacımız Dünyanın en büyük çevrecilerinden biri olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yalova Benim Kentimdir” dediği ve Toprak Dedemiz Hayrettin Karaca’nın yaşadığı yer olan ilimizi TEMA’nın başkenti yapmaktır. Bu doğrultuda tüm ekibimizle birlikte çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.