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Kapadokya’da vadilere 850 adet keklik salındı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan vadilere Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği tarafından 850 adet keklik salındı.

Çevre 28.06.2021, 11:38
Kapadokya’da vadilere 850 adet keklik salındı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan vadilere Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği tarafından 850 adet keklik salındı.

Nevşehir Doğan Koruma Milli Parklar Şefliği tarafından Kapadokya bölgesinde bulunan vadilere 850 adet keklik salımı yapıldı. Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde bulunan Gomeda vadisine de Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün de katılımı ile 100 adet keklik salındı. Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı burada yaptığı açıklamada Kapadokya Alan Sınırları içerisinde bulunan vadilerimize 850 adet keklik salımı yapıldı dedi. Kaymakam Maraşlı, “Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğimizin Nevşehir bölgemizde 850 adet keklik salımı gerçekleştiriyoruz. Özellikle de su kaynakları, doğal güzellikleri olan vadilerimizde, köylerimizde bunu gerçekleştiriyoruz. Kapadokya Alan Başkanlığı sınırlarımıza dahil olan tüm bölgelerde malumunuz olduğu üzere avlanmak yasak. Ve doğanın canlanması, kendine gelmesi ve misafirlerimiz olsun bizler olsun vadilerde yürüyüş yaparken keklik ve doğal hayvanların yaşayabilme fırsatı olacak. Bu sebeple emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bizde burada muhtarlarımız ile birlikte Gomeda vadisine 100 tane keklik salacağız. Bereketli olsun” dedi.
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