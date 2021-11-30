Kapadokya’da turistlere rüzgar engeli

Nevşehir’in dünyaca ünlü Kapadokya bölgesinde etkili olan rüzgar nedeniyle turizm bölgesi toza teslim oldu.

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan şiddetli rüzgar, öğle saatlerinden itibaren Kapadokya’yı da etkisi altına aldı. Özellikle Kapadokya bölgesinde ATV turu yapan turistler zor anlar yaşadı. Turistler, bir anda bastıran rüzgar nedeniyle turlarını yarıda keserek Göreme’de bulunan Aşk Vadisi’nde mola verdi.

İşletmeci Adem Demirci, "Ülkemizi etkisi altına alan rüzgar, Kapadokya’yı da etkisi altına almış durumda. ATV ile bölgeye gelen müşterilerimiz turunu yarıda bırakarak güvenli bölgeye sığındı. Görüyorsunuz, her taraf toz, duman. Umarım en kısa zamanda kesilir" dedi. Turist Deniz Bal ise "Kapadokya’ya gezmeye gelmiştik. Şu an toz bulutu var. Biraz mola vererek eğlencemizi yarıda kesmek zorunda kaldık. Umarım ilerleyen zamanlarda daha güzel vakit geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Gezisini yarıda kesmek zorunda kalan bir diğer Turist İlknur Bal da "Şu andaki toz bulutu çok rahatsız edici. Aşırı rüzgar var. Şu anda ATV’yi kullanırken bizi çok zorluyor. Ama yine de keyifli" diye konuştu.