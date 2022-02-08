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Kapadokya’da herkes ‘at’ koşturamayacak

Kapadokya Bölgesi’nde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği at turlarına getirilen standartlar ile ruhsatsız at çiftlikleri kapatılacak ve atlar kayıt altına alınacak.

Çevre 08.02.2022, 12:42
Kapadokya’da herkes ‘at’ koşturamayacak

Kapadokya Bölgesi’nde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği at turlarına getirilen standartlar ile ruhsatsız at çiftlikleri kapatılacak ve atlar kayıt altına alınacak.

’Güzel Atlar Diyarı Kapadokya’da’ sportif ve turizm amaçlı balon ve ATV turlarından sonra at biniciliğinin usul ve esasları Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yeniden belirlendi. Atların yaşam alanı başta olmak üzere, kayıt altına alınması, tur liderlerinin sertifikalı olması, atın ve binicilerin sigortalanması, tur güzergâhları ve atların yaşları gibi bir çok konuda standart getirildi.

“Atlara çip takılacak”

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından Alınan karar doğrultusunda at biniciliği turlarında faaliyet gösterecek atlara fotoğraflı kimlik belgesi çıkartılacak. Kimlik belgesine sahip atlar işletmenin Hayvan Bilgi Sisteminde kayıt yaptırılarak atın tüm bilgilerinin yer aldığı Micro Çip takılması da zorunlu hale getirildi. Ayrıca alınan kararda, turlarda faaliyet gösterecek atlara yaş sınırlaması da getirildi. Turlara çıkacak atların en küçüğü 5 yaşında olurken en yaşlısı da 20 yaşında olacak.

“Atlar da sigortalanacak”

At turlarında yaşanabilecek kazalara karışı at biniciliği turlarına katılan personel ve turiste ait kaza sigortası ve mali mesuliyet sigortasının yapılması zorunlu hale getirilirken, tura katılacak atlarda sigortalanacak.

“Kapadokya’da herkes ‘at’ koşturamayacak”

At turlarına liderlik yapacak kişilere de bir takım standartlar getirilen kararda, tur liderinin binicilik ve ya antrenörlük lisansının bulunması ve psikoteknik kurs sertifikası ile birlikte ilk yardım sertifikası da alma zorunluluğu getirildi. Ayrıca alınan kararda ayrıca at çiftliklerinin ve atların bulunacağı açık ve kapalı alanların da usul ve esasları da belirlendi. Kararda yetkili işletme, tura başlayacağı başlangıç noktasında; at sağlığı ve güvenliği açısından her at için minimum 300 metre kare alandan oluşturacak. Turizm amaçlı binicilik tesisinde; atın serbest dolaşım alanı (Padok), içi gölgelendirme yapılacak. Mevsimsel koruma alanı, at çalışma alanı, karantina alanı, yem saklama alanı, ofis, bekleme alanı, at bakım alanı, eğer odası, teçhizat ve tamirat odası, ata binme basamağı, Lavabo ve tur lideri ve ya seyis dinlenme odasının bulunması da zorunlu hale getirildi.

“Turizmciler de alınan karardan memnun”

Kapadokya’da at turları düzenleyen Mustafa Gökpınar kararları değerlendirerek; “Kapadokya güzel atlar diyarında çiftliğimiz var. Bu çiftlikte yılın 12 ayı gelen misafirlerimize hizmet veriyoruz. Burada 12 ay boyunca turizm devam ediyor. Yaz aylarında biraz daha fazla olur, kış aylarında ise seyrek bir hal alır. Bölgemizde yaklaşık olarak 10-12 tane at çiftliği var. Bunlardan birkaç tanesi ruhsatlı, bir tanesi de biziz. Kapadokya Alan Başkanlığı bölgemizde yeni bir proje başlattı. Burada ki çiftlikler standart hale getirilmeye çalışılıyor, belirli çerçeveler çizildi. Bu standartlar Kapadokya’ya gelen misafirlerimizi daha güzel ağırlamamızı hem de bizlerin daha güzel hizmet vermemizi sağlayacak şekilde olacağını düşünüyorum” dedi.

Kapadokya bölgesinde atlı turizme son yıllarda rağbetin artığını söyleyen Gökpınar ise “Alan başkanlığı da bu konu da atlı turizme hizmet etmek anlamında çiftliklerimize belli başlı kriterler getirdi. Buradaki amaç, atların daha sağlıklı olması, gelen misafirlerimizi daha güzel ağırlamamız açısından iyi olacağını düşünüyoruz. Kışın atlı turizme biraz daha rağbet oluyor. Çünkü vadi içleri kışın biraz daha zor ve engebeli oluyor. Atlarla bu vadi içlerine daha rahat girilebiliyor. Bu şekilde de parkurları atlarla beraber misafirlerimizi gezdiriyor ve hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu.

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