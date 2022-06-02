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Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı

Dünya kültür mirası UNESCO listesinde yer alan ve Türkiye’nin önemli kültür turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı.

Çevre 02.06.2022, 10:54
Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı

Dünya kültür mirası UNESCO listesinde yer alan ve Türkiye’nin önemli kültür turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı.

Kapadokya Alan Başkanlığının kaçak yapılar ile mücadele ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde alınan karar doğrultusunda, Kapadokya bölgesinde izinsiz ve kaçak yapıların yıkımına tekrar başlandı. İlk olarak Göreme Kasabası İsalı Mahallesi Üzümlü Sokak üzerinde yapılan bir yapı yıkıldı. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda il özel idaresine bağlı iş makinelere ilk yıkımı gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kapadokya Alan Başkanlığının Kaçak yapılar ile mücadele ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde kaçak ve izinsiz yapıların yıkımına önümüzdeki günlerde de devam edecek.

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