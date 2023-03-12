Kanserli kediye umut oldular

Merhametli bir vatandaşın ihbarı ile Sivas’tan alınarak uçakla İstanbul’a nakledilen kanser hastası kedi, gerçekleştirilen operasyon ve tedavinin ardından sağlığına kavuşturuldu.

Sivas’ta sokakta bir kedinin yüzünde ciddi yaralar olduğunu fark eden merhametli bir kişi Sokak Hayvanlarını Korumu Derneğinden (SOHAYKO) yardım istedi. İhbar üzerine dernek yetkilileri sokak kedisinin İstanbul’a naklini sağladı. Burada ameliyat edilen kedi, uzun süreli bir tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Ölmek üzere olan kedi, tedavi sonrası doku kayıpları yaşasa da kurtarıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan dernek başkanı Yasin Yılmaz, ihbarı Sivas’ta yaşayan Feyza isimli bir hayvan dostundan aldıklarını belirtip, "Dostumuzdaki bu kanser türü çok tehlikeli. Bu vakalara gereken operasyonların her hekim tarafından değil, ciddi cerrahlar tarafından yapılması gerekli. Bu sebeple operasyon İstanbul’da cerrah Ateş Barut tarafından gerçekleştirildi" dedi.

Yılmaz, ölmek üzere olan hasta kedinin gerçekleştirilen operasyon ve tedavi ile sağlığına kavuşturulduğunu sözlerine ekledi.