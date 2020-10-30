Kangalların saldırmadığını böyle ispatladı

Uzman Kangal yetiştiricisi ve eğitmeni safkan Kangalların insanlara zarar vermediğini ispatlamak için, yetiştirdiği en savaşçı iki kangalla çocukları buluşturdu.

Kocaeli’de uğradığı köpek saldırısı sonucu 8 yaşındaki Batuhan’ın ağır yaralanması, “Kangallar insana saldırır mı” sorusunu akıllara getirdi. Safkan kangalların insanlara saldırmadığı bilinirken, Batuhan’a saldıran köpeğin kangal olduğunun iddia edilmesi Sivas’taki kangal yetiştiricilerini üzdü.

Sivas’ta Uzman Kangal Yetiştiricisi ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız, kangalların insanlara saldırmayacağını kanıtlamak için en savaşçı iki köpeği ile çocukları buluşturdu.

Sivas’ta Kongre Müzesi önünde kangalları gören çocuklar onları sevip okşadı. Doğada Kurtların korkulu rüyası ve en acımasız düşmanları olan kangalların çocuklara karşı ne kadar merhametli oldukları gözler önüne serildi.

Safkan kangal insana saldırmak

Yıldız, safkan kangalların çocuklarla dost olduğunu belirtip, “Kangal köpeği sosyal sorumluluk projelerinde her zaman olan bir ırktır. Çocuklarla koordineli, kolektif bir sevgi bağına sahiptir. Kangalların çocuklarla ortak bir dili vardır. Çocuk yetiştirmede, ortak yaşantıda, bağ kurmakta çok önemli bir tezdir” dedi.

Batuhan’a saldıran köpek kangal olamaz

Yıldız, Batuhan’a saldırıp yaralanmasına neden olan köpeğin kesinlikle Kangal olamayacağını belirtip, “Kangal köpeğinin insanlara saldırdığı şeklindeki haberleri üzüntü ile karşılıyoruz. Biz kangal yetiştiricilerine büyük rahatsızlık veriyor. 25 yıldır bu işle uğraşıyorum. Yetiştirip Türkiye’nin çeşitli bölgelerine gönderdiğimiz arı ırk kangalların hiç birinde böyle bir şey görülmedi. Neden Sivas’ta bugüne kadar kangal köpekleri insanlara saldırmadı da dışarıda saldırdığı iddia ediliyor. Bunun araştırılması lazım. Çünkü dışarıda bulunan köpeklerin büyük bir bölümü kangal ırkı köpekler değildir. Saf kan ırk genetiğine uygun bir köpek kesinlikle insan dostudur. Yaşlı, çocuk, düşkün dostudur. Bu nedenle saldırgan bir köpeğin gerçekten kangal olup olmadığına iyi bakmak lazım. Saldırıyı yapan hayvanın kangal olmadığından yüzde yüz eminiz” dedi.

Çocuk ve yaşlıları korur

Yıldız, kangalların; çocuk, yaşlı ve düşkünlerin koruyucusu olduğunu ifade ederek, “Çocuğumuzun başına gelen bu olay bizleri de çok üzdü. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Kangallar çocuk ve yaşlı dostudur. Sosyal hayata ne kadar uyumlu olduklarını, çocuklara karşı ne kadar merhametli olduklarını göstermek için kangallarımızı çocuklarımızla buluşturduk. Kangallar kesinlikle çocuk dostudur. Dünya çapında bilindik bir ırktır” şeklinde konuştu.