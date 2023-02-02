Kangal sahibinin yaptığı kardan köpeği kıskandı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde kangal cinsi köpek, sahibinin kıskandırmak için yapıp sevdiği kardan köpeğe saldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, bir kişi kangal cinsi köpeği ve çocuğuyla birlikte beyaz örtüye bürünen ormanda gezintiye çıktı. Bir süre sonra kişi, köpeğini kıskandırmak için yaptığı kardan köpeği sevmeye başladı. Sahibini kıskanan köpek, kardan köpeğe saldırmaya çalıştı. Köpek, patisiyle dokunduğu kardan köpeğin başı düşünce uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.