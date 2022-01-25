Kangal köpeği fırtınada doğum yaptı, sahibinin yaptığı yürekleri ısıttı

Sivas’ta bir vatandaş yeni doğum yapan Kangal Köpeğini ve yavrularını sobayla ısıttı.

Sivas’ın Kangal ilçesinde soğuk kış günlerinde yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. İlçede Kangal köpeği çiftliği bulunan Cüneyt Çaylak, tipide yeni doğum yapan bir Kangal köpeğinin soğuktan etkilenmemesi için kulübesinin etrafını kapattı. Daha sonra kulübe içerisine soba kuran Çaylak, sobayı yakarak anne köpeğin ve yavrularının ısınmasını sağladı. Cüneyt Çaylak’ın yürekleri ısıtan davranışı ise görenleri mutlu etti.