Kanarya Adaları’nda yanardağ patlaması

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda bu hafta yaşanan bir dizi depremin ardından La Palma’da yanardağ patladı.

Atlas Okyanusu’nda yer alan ve İspanya’ya bağlı bulunan Kanarya Adaları’nın en büyük beşinci adası olan La Palma’da yanardağ patladı. Las Manchas bölgesinde yer alan yanardağının patlaması ile gökyüzüne siyah ve beyaz dumanlar yükselirken, lavların yerleşim yerlerine doğru ilerlediği bildirildi.

Yerel saatle 15.12’de meydana gelen patlamanın ardından bölgede bulunan yaklaşık 40 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Yetkililer, adadaki dört seviyeli alarm sistemini ikinci en düşük seviye olan sarı alarmda bırakırken, yanardağın yakınında yaşayan 35 bin kişiye henüz genel tahliye emri vermedi.

Patlamadan saatler önce 130 deprem meydana geldi

İspanyol Ulusal Coğrafya Enstitüsü (ING) tarafından yapılan açıklamada, patlamadan bir kaç saat önce Cumbre Vieja Milli Parkı’nda 3.8 büyüklüğe kadar ulaşan 130 depremin kaydedildiği ifade edildi. Yetkililer, yanardağın bulunduğu bölgede bu hafta 22 binden fazla deprem kaydedildiğini aktardı.

Kanarya Adaları Volkanik Riskleri Önleme İdaresi, ise depremler sonrasında yeni bir volkanik patlama ihtimalinin yüksek olduğu konusunda uyardı.

Yerel basında yer alan haberlerde, Cumbre Vieja Milli Parkı çevresinde bazı bölgelerde yangın çıktığı ifade edildi.

Ordu tahliyelere yardım ediyor

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yanardağın çevresinde bulunan kasaba ve köylerde yaşayan daha fazla sakinin tahliyesine yardımcı olmaları için askerlerin adaya konuşlandırıldığı belirtildi.

Son volkanik patlama 1971’de yaşanmıştı

La Palma’da kaydedilen en eski volkanik patlamanın 1430 yılında gerçekleşirken, 1971’deki son volkanik patlamada ise lav akıntılarının yakınında fotoğraf çeken 1 kişi hayatını kaybetmiş, bölgede maddi hasar ise meydana gelmemişti.