Kanadı yaralı kızıl doğan tedavi altına alındı

Erzurum’un Oltu ilçesinde kanadı yaralı olarak bulunan kızıl doğan tedavi edilmek üzere Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Oltu Şehitler Mahallesi Narman yolu üzerinde Tuncay Vural’a ait ahırın önüne gelen kanadından yaralı kızıl doğana 15 yaşındaki Mehmet Akif Vural sahip çıktı. Mehmet Akif, akşam saatlerinde ahırı kontrol için gittiğinde ahırın önünde uçamayan kızıl doğanı görüp babasının işlettiği kahvehaneye getirerek Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine haber verdiler. Gece kuşa elleriyle et yediren Tuncay Vural ve oğlu, sabah doğanı gelen görevliye teslim ettiler.

Mehmet Akif Vural, “Çiftliğe gittiğimde yaralı kızıl kartalı gördüm, aldım getirdim. Veterinere götürüp tedavisini yaptıktan sonra doğaya salacağız” dedi.

Tuncay Vural ise, “Oğlum yaralı kartalı bulup getirdi. Kartalı avcılar yaralamışlar, yetkililere bildirdik, yarın sabahta Milli Parklar’daki görevlilere teslim edeceğiz. Hayvan sağlığına kavuşunca tekrar doğaya salacağız” dedi.

Kanadından saçma ile yaralanan kızıl doğanın avcılar tarafından yaralandığını iddia eden Vural, avcılara çağrıda bulunarak, “Lütfen avcılar dikkat edin, doğadaki hayvanlarımızı koruyalım. Hepinizden rica ediyorum attığınız mermilere dikkat edin ve doğamızı kirletmeyelim. Hayvanlarımızı koruyalım, bu güzel hayvanların sonunu getirmeyelim” diye konuştu.