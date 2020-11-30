Kanada’daki iki panda ‘bambu kıtlığı’ nedeniyle Çin’e döndü

Çin tarafından Kanada’ya hediye edilen iki panda, ülkede kalış sürelerini tamamlayamadan Çin’e geri dönmek zorunda kaldı. Bu erken dönüşün nedeni, tek besinleri olan bambunun Covid-19 pandemisi yüzünden Kanada'ya gönderilemeyişi oldu.



Uçakları, 29 Kasım Pazar sabahı Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu’ya inen ‘Da Mao’ ve ‘Er Shun’, Chengdu panda yetiştirme ve araştırma merkezinden verilen bilgiye göre, karantinaya alınmak üzere Chongqing belediyesine yollandı.



Panda çiftinin geldiği Kanada’nın Calgary hayvanat bahçesi sorumluları, Covid-19 salgını nedeniyle bu yılın başından beri askıya alınan veya kısıtlanan uluslararası trafik yüzünden pandaların ihtiyacı için gerekli bambu nakli zorlaşmıştı. Çin ve Kanada tarafları, müzakereler sonucunda panda çiftinin Çin’e öngörülen süreden önce dönmesi konusunda mutabakata vardı. Her iki panda Kanada’ya, bu hayvanların korunması ve araştırılmasına ilişkin yapmış bulundukları 10 yıllık anlaşma uyarınca 2013 yılında gönderilmişti.