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Kanada’da birçok kentte sıcaklıklar rekor kırdı

Kanada’nın Manitoba eyaletindeki Winnipeg şehrinde hava sıcaklığı 37 dereceye yükselerek, 134 yıl önce ölçülen 33,3 derecelik sıcaklık rekorunu kırdı.

Çevre 20.06.2022, 22:49
Kanada’da birçok kentte sıcaklıklar rekor kırdı

Kanada’nın Manitoba eyaletindeki Winnipeg şehrinde hava sıcaklığı 37 dereceye yükselerek, 134 yıl önce ölçülen 33,3 derecelik sıcaklık rekorunu kırdı.

Kanada’da birçok kentte hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı. Manitoba eyaletindeki Winnipeg şehrinde hava sıcaklığı 37 dereceye yükselerek, 1888 yılında ölçülen 33,3 derecelik sıcaklık rekorunu, Carman şehri 36,9 dereceyle 1911’de ölçülen 32,8 derecelik sıcaklık rekorunu, Altona şehri ise dün ölçülen 36,9 derecelik sıcaklık ile 1988’de ölçülen 34,5 derecelik sıcaklık rekorunu kırdı.

Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Kurumu (ECCC) tarafından yapılan açıklamada, Winnipeg’de yaşanan aşırı sıcaklık ve nem artışlarının eyaletin diğer şehirlerinde de görülebileceği uyarısında bulunuldu.

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