Kalıcı konutların yapımı sürüyor

Adıyaman’da 25 bin kalıcı konutun yapılacağı Karadağ’ın Zey (İndere) köyü bölgesinde üç hafta önce başlayan inşaat çalışmaları hızla ilerliyor.

6 Şubat’taki depremlerde ağır hasar gören Adıyaman’da kalıcı deprem konutları için çalışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ ve Emlak Konut işbirliğinde Karadağ bölgesinde 5 milyon metrekareli alana 25 bin kalıcı konut yapılacak.

Depremden sonra yer tespiti, zemin etüdü, proje ihalesi yapılan konutlara 3 hafta önce başlandı. Zemini kayalık olan bölgede iş makineleri çalışıyor.

Zemin artı 4 kat olarak planlanan ve 6 farklı konut tipinin uygulanacağı bölgede zemin tamamen kayalık ve iş makineleri bu kayaları parçalayarak temel için yer açıyor.

Konutların yüzde 68,1’inin hasar gördüğü Adıyaman ve ilçelerinde yaklaşık 50 binin üzerinde kalıcı konut, 23 bin 640 köy evi yapılacak.