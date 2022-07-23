Kaldırımda yetişen kabak görenleri şaşırtıyor

Eskişehir’de bir vatandaş, eline geçen kabak tohumlarını dükkânının önündeki kaldırımda yer alan ağacın dibine ekerek hem toprağı hem de tohumları değerlendirdiğini söyledi.

Eskişehir’de uzun yıllardır lokantada çalışan bir vatandaş, birkaç ay önce dükkânda eline geçen üç tane kabak tohumunu kaldırımdaki bir ağacın dibine ekti. Aylar sonra tohumları ektiği yerden bitkinin yetiştiğini görünce oldukça şaşırdığını belirten esnaf, yoldan geçen vatandaşların da kısa sürede dikkatini çekti. Ağaca sarılıp büyüyen bitki üzerinde irici bir bal kabağı büyürken, yeni çıkan çiçekler de yeni ürünlerin habercisi olarak dikkat çekiyor.

Eskişehirli esnaf, yaptığı bu faaliyetin kısa sürede çok fazla insanı etkilediğini ve çok fazla olumlu geri dönüş aldığını söyledi. Günümüzde tarım faaliyetlerinde yaşanan azalmalara da dikkat çeken esnaf, “Tohumları ağacın dibine ekerken çok umutlu değildim. Hatta elime geçen üç tohumu öylesine ağacın dibine attım. Aylar sonra kabak yetiştiğini görünce çok şaşırdım. Yoldan geçen vatandaşların çok ilgisini çekiyor, herkes dönüp bir daha bakıyor. En küçük toprak parçacığını bile bu şekilde değerlendirebileceğimize bir örnek oldu. İnsanların dikkatini bu şekilde çektik” dedi.