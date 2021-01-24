Kahvesini yudumlayıp buz gibi suya atladı

Karabük’te soğuk havaya rağmen bir kişi kahvesini yudumlayarak buz gibi suya atlayarak yüzdü.

Yenice ilçesine bağlı Kızılkaya bölgesinde kamp kuran İbrahim Yücel isimli genç, sıfırın altında eksi 10 derece sıcaklığı bulunan buz gibi suya atlayarak yüzdü. Şelalenin yanına kurduğu masada oturan genç kahvesini yudumladıktan sonra üzerindeki bornozunu çıkararak kendini buz gibi su atarak yüzdü. O anları ise yanındaki arkadaşı videoya çekerek kayda aldı.