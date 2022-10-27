Kahramanmaraş’ta sucuk ve bastık için kazanlar kaynıyor

Kahramanmaraş’ın lezzetleri arasında yer alan sucuk, bastık ve pestil gibi ürünler kış mevsimi için geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz Mahallesi’nde pekmez ve un sucuğu yapımı devam ediyor. Bölge adeta şıra fabrikası gibi çalışıyor. Bölgede yaklaşık bin üretici, yöresel ürün pazarına ürünleriyle katma değer sunuyorlar.

60 yaşındaki Ahmet Şanlıdal, Bertiz yöresinde bastık, pestil, sucuk üretiyor. Masere kazanlarında kaynayan pekmezin sucuk, pestil ve bastığa yolculuğu zorlu mücadele ile başlıyor. Yılda 5 ton üretim yaparak ekonomiye ciddi katkı sağlayan üretici, katıksız doğal ürünlerini Türkiye’nin dört bir tarafına pazarlıyor. El emeği göz nuru ile oluşan pekmez sucuğu, pekmez, nişasta ve cevizden oluşuyor. Üzerine ceviz içi kırılarak misafirlere ikram edilen hapısa ise yörenin vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor.

Üretici Şanlıdal, "Cevizli, bademli ve fıstıklı beyaz ile siyah sucuk, bastık, pestil, ravanda geleneksel şireleri burada devam ettiriyoruz" dedi.