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Kahramanmaraş’ta su samuru görüntülendi

Kahramanmaraş’ta nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan su samuru görüntülendi.

Çevre 07.10.2021, 11:31
Kahramanmaraş’ta su samuru görüntülendi

Kahramanmaraş’ta nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan su samuru görüntülendi.

Göksun ilçesi Hançer kanyonunda nesli tükenmekte olan su samuru doğaseverlerin yürüyüşü sırasında cep telefonu kamerasına takıldı.

Doğaseverlerden Fatih Yılmaz, arkadaşlarıyla birlikte Hançer kanyonunda yürüyüş yaptıklarını belirterek, "O sırada yavru su samurunu gördük. Çok fazla yaklaşmadan seyretmeye çalıştık. Cep telefonlarımızla görüntüler almaya çalıştık. Daha sonra su samuru suya girerek gözden kayboldu” dedi.

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