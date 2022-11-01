Kahramanmaraş’ta sonbaharda kartpostallık görüntüler oluştu

Kahramanmaraş’ta sonbahar aylarının kendini gösterdiği bugünlerde kartpostallık görüntüler oluştu.

Kahramanmaraş’ın en gözde mesire alanlarından olan ve sonbaharın güzelliklerini yansıtan Döngel Şelalesi ve Fırnız Çayı fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.

Sonbahar aylarının fotoğrafçılar için vazgeçilmez olduğunu söyleyen Selçuk Kuşcu, "Dört mevsimin ayrı güzellikler sunduğu Kahramanmaraş’ın en gözde mesire alanlarından Döngel ve Fırnız Çayı’nda sonbahar fotoğraflarının bambaşka olduğunu düşünerek özel fotoğraflar çekmeye çalışıyorum. Şehrimiz her mevsim ayrı güzellikler sunuyor, ancak sonbahar ayları biz doğa fotoğrafçıları için vazgeçilmezdir. Doğanın bu güzelliklerini herkesin yaşamasını, şehrin gürültü ve yoğunluğundan bir nebze de olsa kurtulmak için bu güzel mekanlara özellikle bu aylarda gidilmesini tavsiye ediyorum" dedi.