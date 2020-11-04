Kahramanmaraş’ta sonbahar güzelliği
KAHRAMANMARAŞ’IN GÖKSUN İLÇESİ TAŞOLUK MAHALLESİ, SONBAHARDA FOTOĞRAFÇILARA VE DOĞASEVERLERE ADETA GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR.
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Taşoluk Mahallesi, sonbaharda fotoğrafçılara ve doğa severlere adeta görsel şölen sunuyor.
Sonbaharla birlikte ağaçlar yapraklarını dökmeye, rengarenk tonlarıyla eşsiz manzara sunmaya başladı. Göksun ilçesi Taşoluk Mahallesi sonbahar mevsiminin gelmesiyle farklı bir güzelliğe büründü. Dökülen yapraklarla rengarenk görselliğine bürünen bölge, dikkat çekmeye devam ediyor.
Sonbaharın güzelliğini ve o bölgenin gizli kalmış güzelliklerini objektifine almaya çalıştığını söyleyen fotoğrafçı Doğan Yenigül, “Sonbahar mevsiminde ortaya çıkan rengarenk manzarayı fotoğraflamak çok güzel ve heyecan verici bir duygu. Farklı tonlara bürünen ağaçlar, yerlere düşen yapraklarıyla ayrı bir güzellik katıyor. Bizler fotoğrafçılar olarak sonbaharın her tonunu yakalamak için bölgenin her yerini gezerek farklılıkları yakalamaya çalışıyoruz. Mutlaka buraya gelip görmeliler" dedi.
|Takımlar
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|1. Fenerbahçe
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|6
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|7
|13
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|11
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|7
|11
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|7
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|8
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|7
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|6
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|6
|6
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|6
|5
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|7
|5
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|6
|5
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|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
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|9
|12. Barcelona
|6
|8
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|8
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|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3