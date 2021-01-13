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Kahramanmaraş’ta şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.
Çevre 13.01.2021, 21:57
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Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.Kahramanmaraş’ta gün boyu parçalı bulutlu bir şekilde seyreden gökyüzü, yerini akşam saatlerinde sağanak yağışa bıraktı. Etkisini artıran yağmur sırasında gökyüzü şimşeklerle aydınlanırken o anlar kameralara yansıdı. Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken, kentte adeta gece gündüze döndü. Yağışın gece boyu devam etmesi bekleniyor.
6°
parçalı bulutlu
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