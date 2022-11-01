Kahramanmaraş’ta silajlık mısır hasadı

Kahramanmaraş’ta silaj makinesi operatör yetiştirme kursu sonrası belgelerini alan operatörler, silajlık mısır hasadı yaptı.

Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle 12 Ocak 2022 tarihinde açılan ve 12 Nisan 2022 tarihinde sona eren "Kendi Yürür Silaj Makinesi Operatörü’ kursunu başarıyla tamamlayan 12 kursiyere operatör belgeleri düzenlenen etkinlikle verildi.

Toplam 78 saat süren eğitim programının devamında her bir kursiyere 48 saati uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Kurs sonunda daha bilinçli ve yetkili operatörler tarafından araçlar kullanılacak olup, hasat sezonunun da daha verimli geçmesi amaçlandı.

Düzenlenen programda açıklamada bulunan Onikişubet İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, “Artık profesyonel tarım yapınca ancak başarılı oluyoruz. Bugün de burada hem tarımsal mekanizasyon anlamında en ileri seviye aletleri görmüş olacağız. Hem de arkadaşlarımızı belge sahibi olarak bundan sonra işlerini daha profesyonelce, daha doğru ve hukuka uygun yapmalarını sağlamış olacağız” dedi.

Program sonunda silajlık mısır hasadı gerçekleştirildi.