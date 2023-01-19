Kahramanmaraş’ta şehri kaplayan sis bulutları ortaya görsel şölen çıkardı

Kahramanmaraş’ta sis bulutlarının oluşturduğu tabaka, kentin yüksek kesimlerinde görsel şölen sundu.

Kentte 3 gündür etkili olan yağmur, yerini parçalı bulutlu havaya bıraktı. Sabahın erken saatlerinde başlayan sis bulut tabakası ise kent merkezinin üzerini beyaza bürüdü. Sis bulutlarını oluşturduğu tabakayı izlemek isteyen vatandaşlar, kent merkezine 20 kilometredeki Ahır Dağı zirvesine çıktı. Dağ zirvesindeki Yedikuyular Kayak Merkezinde kar keyfi yaşayan vatandaşlar da zirveden sis bulut tabakasını izleme imkanı buldu.

Şehir merkezinin tamamını kaplayan sis bulutlarının görsel şölen oluşturmasını fırsat bilenler, fotoğrafını çekerek o anı hatıralarına ekledi. Oluşan beyaz örtü, dron ile de görüntülendi. Beyaz gelinliğe bürünen Ahır Dağı Yedi Kuyular Kayak Merkezi ise kar keyfi yaşamak isteyen vatandaşların mekanı oldu. Ahır Dağı zirvesinde manzarayı fotoğraflayan vatandaşlar, "Bu manzarayı kaçırmak istemedik. Memleketimiz havası ve suyu ile çok güzel" dedi.