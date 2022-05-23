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Kahramanmaraş’ta şakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte düşen yıldırım görüntülendi.
Çevre 23.05.2022, 20:59
Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte düşen yıldırım görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrası saat 04.00 sıralarında etkili olan yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Yağışla birlikte yıldırımların şehri aydınlattığını söyleyen fotoğrafçı Mehmet Kırmızıkaya, "Saat 04.00 sıralarında yoğun yağışla birlikte düşen yıldırım geceyi aydınlattı. Yıldırım düşmesiyle birlikte şehrin belirli bölgelerinde ise eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Fotoğrafladığımız görüntüler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü" dedi.