Kahramanmaraş’ta sağanak taşkınlara neden oldu

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi’nde etkili olan sağanak, mezarlık alanında tahribata neden oldu.

Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi’nde akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu.

Etkili olan sağanak sonrası Ilıca Mahallesi’ne ulaşım sağlayan karayolunun kenarındaki tahliye kanalında taşkın oluştu. Taşkın oluşan kanal suyu yola taşarken, kısa süreli ulaşım kapandı.

Yoldan aşan sel suları yol kenarında bulunan Ilıca Mezarlığı’na yönelerek mezarlara zarar verdi.

Kısa süreli etkili olan sağanak etkisini kaybederken, kapanan yol temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.