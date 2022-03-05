Kahramanmaraş’ta minareli köprüden görsel şölen

Kahramanmaraş’ta 4 minareli asma köprü fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

Andırın ilçesinde bulunan ve iki mahalleyi birbirine bağlayan minareli asma köprü yerden 100 metre yüksekliği ile cazibe yeri haline geldi.

Yapımı 6 ayda tamamlanan köprünün sağlamlılığının dikkat çektiğini söyleyen fotoğrafçı Mehmet Kırmızıkaya, "Andırın’da bulunan 4 minareli asma köprü fotoğrafçıların vazgeçilmezi haline geldi. Köprü çok dayanıklı ve 2.5 metre genişliğinde. Belediye başkanı köprünün sağlamlığını test etmek için kendi makam aracıyla köprüden geçti. Tasarımı yapımı, projesi maliyeti andırın belediyesine ait. Köprüden farklı açılardan yakalanan karelerde harika görüntüler elde ediyoruz. Hatta köprü birçok şehirden ziyaretçi akınına uğruyor" dedi.