Kahramanmaraş’ta kartpostallık kar manzaraları

Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı sonrası ortaya çıkan kartpostallık manzara drone ile görüntülendi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan, Afşin, Göksun ve Andırın ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası tabiat beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Andırın ilçesinin Kargaçayırı mevkisindeki Körsulu Çayı etrafındaki vadi beyaz örtüye büründü. Bölgede orman ve akarsu ile ortaya çıkan manzara drone ile görüntülendi.

Bölge, soğuk havası ve temiz havası ile yaz kış misafirlerini ağırlıyor.