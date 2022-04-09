Kahramanmaraş’ta karların erimesi ile şelaleler coştu

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde karların erimesi ile birlikte şelaleler coştu.

Göksun ilçesinde kış sonuna doğru eriyen karlar ile beslenen şelaleler muhteşem görüntüler oluşturdu.

Coşkun bir şekilde akan şelalelerin görsel şölen oluşturduğunu söyleyen fotoğrafçılar, “Göksun’da karların erimesiyle çok sayıda şelale coştu. Her mevsimi ayrı bir güzellik sunuyor. Kışın sonuna doğru dağlarda eriyen karlarla beslenen çok sayı da şelale görülmeye değer manzaralar oluşturdu. 50 ve yüz metre yüksekliğe ulaşan şelaleler coşkun bir şekilde akıyor. Yüksek kayaların üzerinden aşağı doğru akan şelaleler görsellik sunuyor” dedi.