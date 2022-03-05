Kahramanmaraş’ta karlar erirken, çiğdemler kardelenler, düğün gelin çiçekleri doğayı süslemeye başladı

Kahramanmaraş’ta hava sıcaklıklarının artması ve karların erimesi ile kardelenler çiçek açtı.

Baharın müjdecisi olarak bilinen ve endemik türler arasında yer alan kardelenler, Başkonuş yaylasında eriyen kar birikintilerinin buzların arasında boy veriyor.

Kardelen çiçeklerinin karların erimesi ile topraktan çıkmaya başladığını söyleyen Durmuş Öztürk, "Karların erimesiyle ve havaların ısınmasıyla kendini gösteren kardelenler- çiğdemler görsel şölen sunuyor. Rengarenk çiçek açan kardelenler, düğün-gelin çiçekleri güzel muhteşem görüntüler oluşturuyor" dedi.